Газзаев назвал хорошей игру сборной России по футболу в матчах Лиги наций

Две победы и одна ничья является неплохим показателем. Об этом 15 октября пишет газета «Известия».

Российские футболисты демонстрируют высокий уровень подготовки. Они нацелены на результат. Все это, по мнению Газзаева, стало следствием хорошей игры сборной России на ЧМ-2018.

Депутат добавил, что сейчас основной состав национальной сборной по футболу довольно стабилен. К тому же одним из главных достоинств нового турнира УЕФА стала возможность дать выступить таким футболистам как Роман Нойштедтер.