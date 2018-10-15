Газзаев назвал хорошей игру сборной России по футболу в матчах Лиги наций
Сегодня, 18:13Общество
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По словам заслуженного тренера России и депутата Госдумы Валерия Газзаева, российская сборная по футболу в групповом этапе игр в Лиге наций показала себя хорошо.
Две победы и одна ничья является неплохим показателем. Об этом 15 октября пишет газета «Известия».
Российские футболисты демонстрируют высокий уровень подготовки. Они нацелены на результат. Все это, по мнению Газзаева, стало следствием хорошей игры сборной России на ЧМ-2018.
Депутат добавил, что сейчас основной состав национальной сборной по футболу довольно стабилен. К тому же одним из главных достоинств нового турнира УЕФА стала возможность дать выступить таким футболистам как Роман Нойштедтер.
Отметим, что следующий матч в рамках Лиги наций сборная России проведет 20 ноября в Стокгольме. Противниками россиян станет команда Швеции.
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