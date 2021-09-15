Выплаты по 10 тысяч рублей получили 39 миллионов пенсионеров России

Выплаты по 10 тысяч рублей получили 39 миллионов пенсионеров России
Выплаты по 10 тысяч рублей получили 39 миллионов пенсионеров России
15 сентября, 14:14ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Еще 3,5 млн человек получат выплату до 16 сентября.

Единовременные выплаты в размере 10 тыс. руб. уже получили 39,3 млн российских пенсионеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

По ее словам, выплату уже получили 39,3 млн человек. Еще 3,5 млн человек получат выплату до 16 сентября в сроки, которые установлены для доставки пенсий отделениями почтовой связи.

Напомним, Владимир Путин на встрече с представителями партии «Единая Россия» в августе предложил разово выплатить всем пенсионерам в стране по 10 тыс. руб. Позже глава государства подписал соответствующие указы. Президент потребовал от правительства организовать такую выплату максимально оперативно, «чтобы сами люди при этом были избавлены от хлопот, от сбора каких бы то ни было справок».

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