В Санкт-Петербурге состоялся международный форум по коммуникациям Baltic Weekend XXI

XXI Международный форум по коммуникациям Baltic Weekend прошел в Санкт-Петербурге 9 и 10 сентября. Два дня его делегаты говорили о главных трендах и медиасобытиях 2021 года. Они обсудили новые технологии и инструменты, а также изучили самые яркие кейсы коммуникационной индустрии.

Важнейшим мероприятием первых суток оказалось пленарное заседание. Дебютантом форума стал креативный директор и совладелец рекламного агентства «Восход» Андрей Губайдуллин. Во время своего выступления бизнесмен напомнил, что эпоха метамодерна началась около 20 лет назад и продолжается до сих пор. Подходящее название этому времени подобрали только сейчас. Эксперты должны улавливать грани несочетаемого, создавая из них гармонию топового продукта рекламы. Об этом пишет karelinform.ru. Одной из основных повесток Baltic Weekend в текущем году является устойчивое развитие бизнеса и ESG-повестка. По словам спикеров, в настоящее время бренды должны стать толерантными по отношению к другим людям. Еще одним важнейшим тезисом является то, что если ранее устойчивое развитие было из сферы PR, GR, то теперь это стало областью заботы и финансовых коммуникаций. Традиционно в первые сутки Baltic Weekend провели церемонию награждения призеров международной премии в сфере развития связей с общественностью PROBA Awards. В число ключевых событий вошло выявление победителя в номинации «Специалист года». Награда ушла Ирине Архиповой (Coca-Cola HBC Russia). Генеральный директор «Кетчум Маслов» Михаил Маслов стал лауреатом почетной номинации PROBA Award for Lifetime Achievement. Его наградили за неоценимый вклад в развитие отрасли. На протяжении двух суток в рамках деловой программы Baltic Weekend состоялось шесть круглых столов. Все они были посвящены важнейшим вопросам коммуникационной индустрии. В нынешнем году в дискуссиях участвовали Марина Геворкян (“Сноб”), Артем Егикян (Silk Road Samarkand), Александра Перцева (Сбер) и многие другие. Официальный партнер форума - медиахолдинг 1MI.

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