Радий Хабиров рассказал про запуск нового производства в Башкирии

Радий Хабиров рассказал про запуск нового производства в Башкирии
Радий Хабиров рассказал про запуск нового производства в Башкирии
Вчера, 14:13ОбществоЭлина СайфрановаФото: vk.com
Объем инвестиций в производство на данный момент составляет 500 миллионов рублей.

Глава Башкирии сообщил о запуске нового производства рессор в Белорецке на базе Уральского пружинного завода. Планируется, что в год предприятие будет производить 14 тысяч тонн продукции, а среди будущих заказчиков глава Башкирии называет предприятия «Камаз», «Уралвагонзавод» и «Урал».

- На новом предприятии всё инновационное, передовое, это полностью автоматизированное производство. Спасибо команде предприятия за добросовестный подход. Сюда вложено уже полмиллиарда рублей, работой обеспечены 98 человек, - сообщает Радий Хабиров.

Также глава региона надеется укрепить позиции Башкирии в качестве поставщика изделий для предприятий машиностроительной, энергетической отраслей и вагоностроения.

Напомним, что год назад научно-производственное предприятие «Рессора» было включена в перечень приоритетных инвестиционных проектов.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы