Татьяна Минеева прокомментировала новый инструмент поддержки для бизнес-сообщества

По информации rg.ru, не менее 35 тысяч МСП смогут получить финансовую поддержку, а также привлечь свыше 600 млрд рублей к 2024 году.
Минеева заявила, что данная инициатива, поддержанная главой государства и первым зампредом правительства Андреем Белоусовым, - глоток свежего воздуха для МСП. Она считает, что это еще один пример налаженного диалога между бизнес-сообществом и властью. С этого момента любой предприниматель, для которого отсутствие залога было настоящей проблемой и который получил отказ в кредитовании, сможет получить доступ к заемному капиталу.
Отмечается, что данная инициатива откроет для малого и среднего бизнеса расширенные возможности получения заемного финансирования под поручительство Корпорации МСП.
Подчеркивается, что проект появился благодаря поручению президента страны Владимира Путина. Данный механизм можно расценить как дополнительную меру государственной поддержки, реализуемую правительством в рамках нацпроекта по поддержке предпринимательства.
К слову, «зонтичный» механизм позволит получить заемные средства целому сегменту предпринимателей, которым ранее отказывали в кредитовании из-за отсутствия залога. К тому же данная инициатива позволит снизить конечные процентные ставки по кредиту. Отмечается, что поручительство МСП обеспечит до половины от общей суммы кредита, а предприниматель сможет получить его мгновенно, в одном окне банка, без обращения в Корпорацию МСП, так как весь документооборот между участниками цифровизирован.
Еще одно важное нововведение связано с уплатой комиссии. Благодаря введению данной инициативы предпринимателю больше не придется платить комиссию за поручительство, теперь за него это будет делать банк. В частности, заемщики со средним риском смогут увеличить объем привлеченных средств за счет поручительств и высвободить залоги, с низким риском – получить кредитные средства в среднем ниже на 1–2%.
Уточняется, что в числе банков-участников оказались банк «Открытие», ПСБ, РНКБ, Сбербанк, ВТБ и МСП Банк. Они сумели пройти отбор, который проходил с 31 августа по 6 сентября, что позволило им стать участниками пилотного проекта. Также для банков-партнёров устанавливается обязательная доля инвестиционных кредитов, обеспеченных поручительством Корпорации МСП, не менее 20%. Кроме того, банки обязаны достичь показателей минимального количества МСП, которые должны получить поручительство.
Отмечается, что в рамках реализации пилотного проекта до конца этого года компании микро-, малого и среднего бизнеса смогут дополнительно привлечь 20 млрд рублей кредитных средств при гарантийной поддержке Корпорации МСП на сумму 8 млрд рублей.