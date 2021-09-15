Татьяна Минеева прокомментировала новый инструмент поддержки для бизнес-сообщества

Минеева заявила, что данная инициатива, поддержанная главой государства и первым зампредом правительства Андреем Белоусовым, - глоток свежего воздуха для МСП. Она считает, что это еще один пример налаженного диалога между бизнес-сообществом и властью. С этого момента любой предприниматель, для которого отсутствие залога было настоящей проблемой и который получил отказ в кредитовании, сможет получить доступ к заемному капиталу.