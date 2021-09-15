Организацию медпомощи в Учалах по поручению Мурашко проверит Росздравнадзор

Началась история с петиции, обращенной к главе Башкирии Радию Хабирову, которая буквально на днях была опубликована на сайте «Голос РБ». В ней жители республики просят ни много, ни мало – вернуть учалинскому народу доступную бесплатную медицину. 20 человек подписали петицию, авторы которой сетуют на объединение двух районных служб скорой помощи, Белорецкой и Учалинской, по их мнению именно после объединения учреждений существенно увеличились время ожидания докторов и возросших сроков ожидания результатов анализов.