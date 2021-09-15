Московский суд оштрафовал Telegram на 9 млн рублей

Московский суд оштрафовал Telegram на 9 млн рублей

Московский суд оштрафовал Telegram на 9 млн рублей

Вчера, 22:44
Общество
Фото: wikipedia.org
Мировой суд в российской столице выписал 9-миллионный штраф руководству Telegram.

Популярный мессенджер Telegram оштрафован за то, что отказался удалять контент, запрещенный к распространению на территории Российской Федерации. Об этом пишет информационное издание RT.

Суд рассмотрел два административных протокола против мессенджера Telegram. Речь идет о статье 13.41 КоАП РФ — владелец ресурса не удалил информацию, допустив нарушение действующего в стране законодательства.

Сумма всех штрафов, выписанных мессенджеру Telegram в Российской Федерации, составляет на данный момент уже 35 миллионов рублей.

Московский суд также оштрафовал социальные сети Twitter и Facebook — на пять миллионов и на 21 миллион рублей соответственно.

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