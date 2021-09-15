Московский суд оштрафовал Telegram на 9 млн рублей

Популярный мессенджер Telegram оштрафован за то, что отказался удалять контент, запрещенный к распространению на территории Российской Федерации. Об этом пишет информационное издание RT.
Суд рассмотрел два административных протокола против мессенджера Telegram. Речь идет о статье 13.41 КоАП РФ — владелец ресурса не удалил информацию, допустив нарушение действующего в стране законодательства.
Сумма всех штрафов, выписанных мессенджеру Telegram в Российской Федерации, составляет на данный момент уже 35 миллионов рублей.
Московский суд также оштрафовал социальные сети Twitter и Facebook — на пять миллионов и на 21 миллион рублей соответственно.