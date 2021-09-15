Минздрав Башкирии прокомментировал массовые жалобы на работу педиатров в поликлинике

«Девочки, вот у меня такой вопрос, может даже размышления вслух. У нас в деме 16 педиатров, из них 7!!! которые в данный момент работают, 9 на бл. При этом в дп 3!!! заведующих. Вот как вы думаете, на ваш взгляд, чем таким важным занимаются зав-е дп, в то время когда эти несчастные 7 педиатров разрываются между приёмом в дп и вызовы на дом??? Почему бы, временно, нашим уважаемым зав-м не сесть на приём? Ведь с такой нагрузкой и последние разбегутся.