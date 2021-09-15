Часть победителей конкурса грантов главы Башкирии ошибочно получила деньги из-за сбоя

Часть победителей конкурса грантов главы Башкирии ошибочно получила деньги из-за сбоя
Часть победителей конкурса грантов главы Башкирии ошибочно получила деньги из-за сбоя
Вчера, 19:38ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Тем, кто получил средства из-за технической ошибки придется вернуть их, выяснилось это через месяц после получения.

Стало известно о том, что ряд победителей конкурса грантов главы республики Башкортостан получил интересное обращение с просьбой вернуть деньги, которые они выиграли. Выяснилось, что в расчеты Фонда содействия гражданскому обществу РБ (он разыгрывал гранты), закралась досадная ошибка. Однако обнаружили её через месяц после обнародования победителей.

В 2021 году Фонд разыгрывал среди некоммерческих организаций-участников конкурса около 165 миллионов рублей. Нацелены гранты были на развитие институтов гражданского общества и реализацию социально значимых проектов. 113 победителей из 342 разделили между собой эту сумму. «Расхождение между общим бюджетом конкурса и грантами, выделяемыми по каждому проекту» обнаружили значительно позже, в денежном воплощении недосчитались 33 миллионов рублей, которые по ошибке ушли к 17 НКО, 5 из них которые даже успели получить деньги. Которые придется вернуть.

Выяснилось и то, что досадная оказия приключилась по банальной причине – при выгрузке итоговой таблицы в программу Microsoft Excel сбились настройки формул таблицы.

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