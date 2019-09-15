В Уфе нашли решение вопроса с питанием детей-льготников после публикации Медиакорсети

В администрации Уфы подготовлен проект постановления о выделении дотаций на питание школьников из малообеспеченных детей. Об этом Медиакорсети сообщила вице-мэр Алина Сулейманова.

Напомним, на прошлой неделе в редакцию Медиакорсети обратилась многодетная уфимка, сообщившая, что организация питания ее среднего сына в школе вызвало крайнее возмущение. По словам Зульфии С., ее сыну дают чай без конфет либо кашу без котлеты, что вызывает насмешки одноклассников. В администрации города Медиакорсети пояснили, что сейчас существует два вида школьных завтраков – молочный и мясной, их выбирают родители на собраниях. При этом размера субсидий, которые в данный момент выделяются на питание детей-льготников в школе из регионального бюджета, хватает только на молочный вариант завтрака. Уточним, что в категорию льготников входят дети из семей, в которых на каждого члена семьи приходится меньше прожиточного минимума в расчете от общего ежемесячного семейного дохода.

- Чтобы устранить такое положение дел, мы подготовили проект постановления о выделении из бюджета города средств на питание детей-льготников в учебных заведениях. Этих средств будет достаточно для того, чтобы обеспечить ребят как молочными, так и мясными завтраками. Теперь дело – за депутатами горсовета. Они должны рассмотреть данное постановление и принять его в ближайшее время, - уточнила в беседе с корреспондентом Медиакорсети Алина Сулейманова.

При этом очевидно, что для других населенных пунктах Башкирии проблема с дотациями питания льготников также актуальна, и им придется искать средства для ее решения в своем муниципальном бюджете либо обращаться за финансовой поддержкой в правительство республики.