В Башкирии вновь отмечен рост младенческой смертности

Стали известны данные о младенческой смертности в Башкирии в первом полугодии текущего года. Таковы данные Росстата.

По официальным данным, за шесть месяцев этого года скончались 142 малыша в возрасте до одного года. В 2018 году за первое полугодие умерли 135 детей в младенческом возрасте.