В Башкирии вновь отмечен рост младенческой смертности
Сегодня, 10:59ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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У нашего региона оказался самый высокий данный показатель среди регионов ПФО.
Стали известны данные о младенческой смертности в Башкирии в первом полугодии текущего года. Таковы данные Росстата.
По официальным данным, за шесть месяцев этого года скончались 142 малыша в возрасте до одного года. В 2018 году за первое полугодие умерли 135 детей в младенческом возрасте.
По сведениям Росстата, в среднем в стране коэффициент смертности грудных детей - 4,7. Но в Башкирии он сейчас значительно выше – 6,2. И это самый высокий показатель в ПФО, следом идут Нижегородская и Пензенская области с коэффициентами 4,9 и 4,8 соответственно.
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