В Башкирии городское кладбище оказалось завалено мусором

Сегодня, 15 сентября, «Вести-Башкортостан» опубликовали видеоролик, который вызвал немало откликов у телезрителей и пользователей соцсетей. Его прислал житель Ишимбая.

По словам автора ролика, на кладбище не проводилась уборка мусора с мая. За это время могилы оказались завалены сухостоем и бурьяном, а также бытовым мусором настолько, что к некоторым из них даже невозможно пробраться.

- Местные чиновники несколько раз обещали навести порядок на кладбище, но своих слов не сдержали, - говорит автор видео.

В то же время комментаторы в соцсетях читают, что данную проблему могли бы решить сами горожане, взять и убраться на кладбище, не дожидаясь одолжения чиновников.