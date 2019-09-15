В Башкирии городское кладбище оказалось завалено мусором
Сегодня, 15:55ОбществоТатьяна МайороваФото: скриншот видео/ Вести-Башкортостан
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Тревожное видео поступило из города Ишимбая.
Сегодня, 15 сентября, «Вести-Башкортостан» опубликовали видеоролик, который вызвал немало откликов у телезрителей и пользователей соцсетей. Его прислал житель Ишимбая.
По словам автора ролика, на кладбище не проводилась уборка мусора с мая. За это время могилы оказались завалены сухостоем и бурьяном, а также бытовым мусором настолько, что к некоторым из них даже невозможно пробраться.
- Местные чиновники несколько раз обещали навести порядок на кладбище, но своих слов не сдержали, - говорит автор видео.
В то же время комментаторы в соцсетях читают, что данную проблему могли бы решить сами горожане, взять и убраться на кладбище, не дожидаясь одолжения чиновников.
Медиакорсеть следит за ситуацией.
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