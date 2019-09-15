Опять началось: МЧС Башкирии вновь передало штормовое предупреждение
Сегодня, 17:56ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.
Сегодня, 15 сентября, ГУ МЧС РФ по РБ вновь напомнило о себе жителям Башкирии, прислав тревожные сообщения о надвигающемся сильном ветре. Такого не было уже дней десять, но по окончании «бабьего лета» непогода вернулась в регион.
Штормовое предупреждение, согласно прогнозу синоптиков будет действовать сутки с 20 часов вечера 15 сентября и до 20.00 завтрашнего дня.
На фоне кратковременных дождей и эпизодических гроз будет отмечены порывы ветра до 18 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +8…+13 градусов тепла, при прояснении похолодает до +3 градусов, днем воздух прогреется до +17 градусов.
На дорогах неизбежен туман с сокращением видимости до 500 метров в секунду.
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