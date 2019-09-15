Опять началось: МЧС Башкирии вновь передало штормовое предупреждение

Сегодня, 15 сентября, ГУ МЧС РФ по РБ вновь напомнило о себе жителям Башкирии, прислав тревожные сообщения о надвигающемся сильном ветре. Такого не было уже дней десять, но по окончании «бабьего лета» непогода вернулась в регион.

Штормовое предупреждение, согласно прогнозу синоптиков будет действовать сутки с 20 часов вечера 15 сентября и до 20.00 завтрашнего дня.

На фоне кратковременных дождей и эпизодических гроз будет отмечены порывы ветра до 18 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +8…+13 градусов тепла, при прояснении похолодает до +3 градусов, днем воздух прогреется до +17 градусов.