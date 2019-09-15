Городничий, стрельцы, шифоньер и сифон: в «Музей Уфы» можно прийти бесплатно еще день
В центре башкирской столицы состоялось долгожданное открытие музея города.
Сегодня, 15 сентября, уфимцы и гости столицы смогут еще один день бесплатно побывать на экскурсии в новом «Музее Уфы». Об это сообщили в администрации города.
Музей, посвященный истории города, открылся в помещении по улице Ленина, 72, горожане помнят это помещение как «Чайхану», которую на слэнге называли «Чайником».
В музее собрано около 900 экспонатов, многие из них уникальны.
Как сообщили в ходе церемонии открытия, музей это синтез мультимедийных технологий и привычных экспонатов.
Он состоит из четырех исторических блоков: первый - посвящен XVI-XVII веку, второй - развитию Уфы на фоне промышленных и архитектурных сразу нескольких веков, третий - событиям Гражданской войны и правлению Уфимской директории, промышленному развитию и мирному строительству, Великой Отечественной войне и эвакуации, а также эпохе строительства коммунизма и современному развитию, четвертый блок – это генеральный план развития Уфы.
Первые три дня, с пятницы по воскресенье, в честь открытия музея экскурсии проводились бесплатно для всех посетителей. Музею уготована активная жизнь. В нем будут проводить передвижные выставки, конференции и показ исторических фильмов.