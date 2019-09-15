Небеса заплачут крокодильими слезами: на Башкирию надвигаются дожди и грозы
Сегодня, 10:00ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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Вместе с дождем начнется неуклонное понижение температуры.
Сегодня, 15 октября, по Башкирии и в Уфе вновь напомнит о себе капризная осенняя погода с ее дождями, туманами и низкими температурами.
Днем будет около +20 градусов тепла, однако начнет накрапывать дождик, и так может продлиться до сумерек. Ночью похолодает до +14 радусов.
А в последующие дни уж в дневное время будет в основном температура не выше +15…+17 градусов. Ночью же будет прохладно – всего около +5 градусов при дождях разной интенсивности.
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