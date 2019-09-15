Небеса заплачут крокодильими слезами: на Башкирию надвигаются дожди и грозы

Сегодня, 15 октября, по Башкирии и в Уфе вновь напомнит о себе капризная осенняя погода с ее дождями, туманами и низкими температурами.

Днем будет около +20 градусов тепла, однако начнет накрапывать дождик, и так может продлиться до сумерек. Ночью похолодает до +14 радусов.