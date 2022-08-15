«Вонь и детей жрут мухи»: под Уфой жители пожаловались на авдонскую птицефабрику

Уфимцы, чьи дачи расположены вблизи птицефабрики в селе Авдон, уже много лет страдают от невыносимого запаха и нашествия мух. Все из-за помета, который предприятие в огромных количествах вывозит на сельхозполя.

Дачники говорят, что их «неудобства» — только видимая часть проблемы. Пострадать могут местные леса, реки и луга. К ответственности крупный бизнес привлечь пока не удалось. Рядом с тремя садовыми товариществами — «Полигон», «Рассвет», «Горный» — санаторная зона. «Тут прекрасная природа. Обидно, что она гробится. Год экологии — и творится такое безобразие», — говорит Ирина Савинова, семья которой практически круглогодично живет в садовом товариществе. Помет вывозится КАМАЗами, поля, куда его сваливают, принадлежат прицефабрике. Вонь и мухи — достаются дачникам. Ирина Савинова рассказывает: надоедливые насекомые в огромных количествах здесь были всегда, но в некоторые годы запах становился особенно невыносимым. Такие «обострения» случались в 2013 и 2018 годах, когда отходов вывозилось особенно много или рабочие в нарушение технологии забывали перекапывать их с землей и обработать от опарышей. Еще в 2013 году птицефабрика обещала местным жителям запустить очистные и, вероятно, все-таки сделала это, потому что в нынешнем сезоне впервые за много лет популяция мух снизилась. Видео: Дмитрий Дементьев «Мы обнаглели до того, что купили стол, поставили его на веранде и стали там пить чай. В предыдущие годы еду на улицу нельзя было вынести — ее сразу облепляли мухи. Было невозможно», — продолжает Ирина Савинова. Но в середине июля дачная идиллия закончилась — по дороге снова пошли вонючие КАМАЗы, а садоводы начали задыхаться. На видеозаписи, снятой собственниками участков в качестве доказательства, запечатлено поле, куда отвозят отходы. Руку, выставленную перед камерой, тут же облепляют мухи. В салоне машины — их рой. И это несмотря на то, что отходы здесь все-таки перекопали с землей. Вдруг в объектив попадают лапы взрослой курицы. Ирина Савинова предполагает, что там были и другие останки. «Было сразу два рейса по восемь КАМАЗов. Возможно, что-то у них там произошло, может быть, мор или обновление поколения», — размышляет она. Фото: Дмитрий Дементьев Но такие отходы, по ее мнению, необходимо утилизировать, а не просто вывозить в поле. Садоводы рассказывают: с 2013 по 2015 год, когда фабрика вывозила куриный помет на поля в огромных количествах, в местных ручьях не осталось рыбы и исчезли бобры. Опасность заключается в том, что поле с отходами находится на возвышенности, а сады и водоемы — в низине. Если с севера дует ветер — нестерпимо воняет в садах и ближайших селах. Если штиль, то запах все равно спускается в низину вместе с вечерним туманом. Если вдруг пойдут дожди, отходы могут попасть в ручьи и реки, на самой крупной из которых — Деме — есть питьевой водозабор. А еще рядом открыли парк «Патриот», где уже начали проводить массовые мероприятия. «Если в Алкино-2 люди устали от мух, то же самое творится в парке „Патриот“. Мы-то можем уйти в дом, а куда деваться детям. Привезли бедных детей — и их жрут мухи»,Ирина Савинова Люди устали жаловаться в республиканские и федеральные ведомства. В Минприроды России их обращение перенаправили в Росприроднадзор. Из Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора вопрос переадресовали в региональные Роспотребнадзор и Россельхознадзор. В ведомстве объяснили, что участок, на который сваливаются отходы, относится к землям сельхозназначения, а потому вести проверки не в их компетенции. В Минприродопользования и экологии Башкирии Mkset сообщили, что жалобы жителей на авдонскую птицефабрику отправили в Росприроднадзор, поскольку надзор за деятельностью предприятия ведет федеральный орган, в также — в Россельхознадзор (он должен проверить, не нарушается ли законодательство при использовании сельскохозяйственных земель. Пока ведомства ведут переписку, жители, по их словам, «наблюдают за футболом». Последнее полученное ими письмо из Россельхознадзора подарило надежду, что выездная проверка с обследованием участков все же будет. Когда — неизвестно. А пока птицефабрика, по словам садоводов, все же начала закапывать помет — количество мух уменьшилось. Местные жители сейчас надеются только на парк «Патриот». Что только благодаря ему удастся найти управу на птицефабрику. В субботу здесь пройдет гонка героев для республиканских чиновников, садоводы знают об этом и уже приготовили рукописные обращения к Радию Хабирову. Они надеются вручить документы лично в руки главе региона — вдруг заступится? Mkset запросил комментарий у птицефабрики «Башкирская».

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