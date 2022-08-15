В Башкирии трех медиков подозревают в мошенничестве с «ковидными» выплатами

«Выявлена и пресечена противоправная деятельность медицинских работников Иглинской центральной районной больницы 1973 года рождения, 1979 года рождения и 1997 года рождения, причастных к мошенничеству при получении специальных выплат», - говорится в пресс-релизе.
В ведомстве установили, что медики вносили в республиканскую информационную медицинскую базу данных и карточки вызова «скорой помощи» недостоверные сведения о якобы выполненных выездах к «ковидным» больным. За это им начислили специальные выплаты.
По факту полиция возбудила уголовные дела по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Следователи устанавливают все детали совершенных преступлений.
Как сообщал Mkset, ранее работника той же больницы подозревали в даче взятки сотруднику ФСБ, проводившему проверку по возможным фактам хищения бюджетных средств в Иглинской ЦРБ. По версии следствия, медработник предложил проверяющему 50 тыс. рублей, чтобы избежать уголовной ответственности за махинации с «ковидными» выплатами.