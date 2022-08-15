Школьник Айдан Галимов из Октябрьского открыл целый мир через шахматы и плавание

Школьник Айдан Галимов из Октябрьского открыл целый мир через шахматы и плавание
Школьник Айдан Галимов из Октябрьского открыл целый мир через шахматы и плавание
Вчера, 21:37Общество
Болезнь лишила Айдана Галимова свободы движения, но подарила свободу интеллекта. Шахматы стали жизнью, а плавание открыло границы возможного.

Название болезни Легга-Кальве-Пертеса очень похоже на что-то португальское. Но на деле никакой романтики. Ее течение – сложный и непредсказуемый процесс в организме. Из-за нарушенного кровоснабжения головка бедренной кости отмирает. И, к сожалению, ни один специалист не знает до сих пор почему так происходит, и как остановить некроз…

Вряд ли 10-летний Айдан Галимов из Уфы разбирается во всех тонкостях. Просто с 4 лет знает – если болит бедро – значит дело плохо, и врачи моментально включаются в работу, чтобы помочь ребёнку. Лечение хоть и консервативное, но сложное: чтобы остановить разрушение костей, массаж, электрофорез и множество других процедур Айдан запивает огромным количеством лекарств и хорошо помнит как с 2016 по 2020 был фактически прикован к постели…

Но если болей нет – время ненадолго забыть о борьбе с недугом. Как сейчас, например. Стадия восстановления – это прекрасная возможность побыть обыкновенным ребенком: играть, строить планы на длинные летние каникулы и заниматься любимым делом – шахматами.

Так уж случилось, что именно болезнь заставила мальчика обратить внимание на эту древнюю интеллектуальную игру. В 4,5 года Айдану наложили гипс и выписали домой. Целыми днями мальчик мог только лежать, а отец с братом сидели рядом и играли в шахматы. Вот так из наблюдения родился интерес, а вскоре и понимание замысловатых правил.

«Когда мне сняли гипс, моя мама носила меня на руках в шахматную школу. Хотя я не был сначала зачислен был просто слушатель, мой тренер всегда устраивала соревнования среди участников, и я начал побеждать» - делится воспоминаниями Айдан.

Видимо тренер с самого начала понимала: из этого ребенка выйдет толк. Очень скоро Айдана зачислили в школу, и параллельно он стал осваивать шашки и нарды. Но шахматы, конечно, были в приоритете. Айдан играл, как одержимый и, буквально за несколько лет, его тактика партий стала практически совершенной.

«Эта игра научила просчитывать ходы – по математике у меня всегда 4 и 5, она дала мне общение. Так как мне приходилось лежать и сидеть только, дети не всегда хотели играть со мной, а в шахматы я играл с детьми» - утверждает юный шахматист.

В проекте #безграничные_возможности2022 семья Айдана Галимова участвует в том числе ради общения. Ведь оставаться наедине с бедой сложно. А благодаря проекту есть возможность рассказать огромному количеству людей о своей борьбе и о том, что любая болезнь – это не приговор, а стимул…

«У меня много медалей по шахматам и есть два кубка» - с азартом рассказывает мальчик и страшно гордится тем, что может на равных выступать на турнирах с более опытными гроссмейстерами.

С 2016 по 2020 год - период, о котором семья Галимовых хочет поскорее забыть. За это время маленький Айдан пережил вытяжки обеих ног, а потом вынужден был учиться заново ходить на костылях.

Удивительно, но несмотря на ограничения в движении, Айдан превозмогал собственные возможности. Ведь второе увлечение после шахмат – это плавание. Последние два года вода – родная стихия. А начиналось всё со страха. Ведь первые попытки заплывов мальчик совершал, когда едва встал на костыли. Рядом тоже был тренер – во всём поддерживал и всему учил. Прошло совсем немного времени и результатами соревнований стали победы. В копилке Айдана уже 3 медали. Но сколько их впереди – с уверенностью размышляет ребёнок. Вода даёт почувствовать свободу. Вот почему у стихии с мальчиком особая связь. Айдан уверен – плавание позволяет ему быстрее восстанавливаться. Когда он в воде – боль отступает…

«Сейчас же мы свободно ходим на ногах, конечно боли присутствуют, но врач говорит, что это последствие болезни. Боль может сохраняться долгое время, так как у Айдана укорочение одной ноги, коксартроз и остеопороз присутствуют. Каждые три месяца мы проходим лечение. Но Айдан сейчас ходит, и какая это радость, когда он не прикован к постели, коляске и к костылям» - для родителей это, пожалуй, сейчас главная победа их маленького сына…

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