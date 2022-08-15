Рестораторы рассказали о росте доли российского алкоголя в барных картах

Представители ресторанной отрасли сообщили, что к концу 2022 года барное меню российских заведений на 50% будет состоять из отечественных напитков.

Пока на российское спиртное приходится 10% меню. Об этом информирует iz.ru. Рестораторы начали активно заключать контракты с отечественными производителями и закупать алкоголь в странах, входящих в Содружество Независимых Государств. Контракты пока краткосрочные. Российскому бизнесу нужно оценить спрос на данную продукцию. Отметим, что в меню заведений общественного питания уже появились отечественные джин и водка. В продаже стало больше крымских вин. По словам предпринимателей, они оставят в барных картах самые популярные коктейли. Менять ценовую политику рестораторы не собираются. Так генеральный директор «Шоколадницы» Олег Подгорный заявил, что в текущем году в меню заведений появился джин отечественного производства. Кроме того, расширен ассортимент российских вин. В настоящее время в меню ресторанов чаще всего встречается спиртное итальянского и британского происхождения. Доля отечественного алкоголя растет. Она уже увеличилась где-то на 5-10%. К началу 2023 года доля спиртного российского производства в барном меню сетей или стран СНГ достигнет 50%, считают представители ресторанной отрасли.

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