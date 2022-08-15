Стало известно состояние пятерых отравившихся алкоголем и таблетками подростков в Уфе

Детей в минувшую пятницу, 12 августа, нашли без сознания в одной из квартир в Сипайлово, их состояние прокомментировали в пресс-службе минздрава Башкирии 15 августа.

В минувшую пятницу 12 августа в квартире в одной из сипайловских многоэтажек взрослые обнаружили тела пятерых подростков в возрасте от 14 до 15 лет. Как выяснилось бессознательному состоянию детей предшествовала шумная вечеринка или же так называемая «вписка», где дети пили спиртное и употребили некие таблетки. Инцидент уже проверяет прокуратура и следком. Сегодня, 15 августа, Mkset выяснил состояние детей в минздраве Башкирии. Все дети находятся в педиатрическом отделении. Их состояние улучшается.пресс-служба минздрава по Башкирии

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