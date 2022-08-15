Медик рассказал о пользе сырых яиц для гортани

Медик рассказал о пользе сырых яиц для гортани
Медик рассказал о пользе сырых яиц для гортани
Вчера, 15:40ОбществоФото: piqsels.com
Никакого вреда от частого употребления сырых яиц натощак нет, считает отоларинголог Иван Лесков. Более того они приносят пользу мышцам гортани.

Лесков прокомментировал миф о пользе употребления сырых яиц для голосовых связок. По его словам сырые яйца при употреблении не попадают в гортань. Они растекаются по задней стенке глотки и стимулируют мышцы гортани, пишет NEWS.ru.

Самое главное, по мнению Лескова, употреблять в пищу исключительно свежие сырые яйца. В противном случае есть риск заболеть сальмонеллезом.

Ранее диетолог из КНР Ли Юаньюань рассказал о том, что в неделю лучше не употреблять более 6 сырых яиц. Большее количество может повысить уровень липидов, что не очень благоприятно скажется на метаболизме.

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