Дети едва не умерли от мышиной лихорадки после укусов мышей в детском лагере Башкирии

Дети заболели мышиной лихорадкой после отдыха в детском лагере в Салавате

Две девочки после отдыха в детском лагере оказались на больничной койке, где у одной из них едва не отказали почки, сообщает telegram-канал Mash-Batash 15 августа.

Информация о том, чем для двух девочек-подростков закончился отдых в ДОЦ «Спутник» в городе Салават, появилась в телеграм-канале Mash-Batash. Две девочки на отдыхе столкнулись не только с оздоровлением и дискотеками, но и с мышами. Причем одну из них мыши по ее словам даже покусали. Mkset пытался дозвониться до оздоровительного учреждения, однако услышать ответ на том конце провода так и не удалось. По прошествии инкубационного периода сразу после отдыха в лагере девочки попали в больницу, где у них начались очень серьезные проблемы со здоровьем, а именно очень высокая температура тела, около 40 градусов и отеки. 16-летняя девочка также получила проблемы с сердцем, сообщается и о том, что у нее чуть было не отказали почки. Mkset обратился в пресс-службу минздрава за дополнительной информацией о здоровье девочек. На момент обращения в ведомстве сообщили, что не располагают никакой информацией. Как сообщает Mash-Batash лагерь проверяли специалисты Роспотребнадзора и выявили, что мыши в лагере действительно есть. По данным канала учредителя лагеря наказали штрафом в размере 10 тысяч рублей. Также протокол был составлен и на компанию, которая занимается дезинфекцией лагеря. Данную информацию Mkset попросил прокомментировать в пресс-службе Роспотребнадзора по Башкирии. Пока что получить комментарий ведомства не удалось, но после получения комментарий будет опубликован.

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