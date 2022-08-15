14 ножевых: в Башкирии 31-летнюю чиновницу Дину Махиянову зверски убил бывший муж

14 августа в Белорецке простились с Диной Махияновой, она не дожила до 32-лет и была зверски убита бывшим мужем на глазах у ее же подруг. Подробности гибели молодой мамы и талантливой чиновницы от сельского хозяйства на странице в соцсетях раскрыл глава района Андрей Иванюта.