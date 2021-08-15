В Кишиневе состоялись переговоры Дмитрия Козака и Майи Санду

Беседа, которая прошла в Кишиневе, оказалась продуктивной. Есть предпосылки для вывода отношений между государствами на новый уровень.

По данным источника infox.ru, Дмитрий Козак сообщил журналистам, что Россия и Молдавия начнут диалог по ряду вопросов, в решении которых заинтересована каждая сторона. Россия готова к совместной работе с коллегами из Молдавии. Были достигнуты договоренности относительно снятия ограничений к торговле. По информации из источника, президент Молдавии Майя Санду попросила содействия в решении проблемы Приднестровья и вопроса утилизации боеприпасов, которые хранятся на территории. Козак отметил, что российская сторона тоже заинтересована в вопросе. По этой проблеме была достигнута договоренность о совместной работе. Козак добавил, что решение приднестровского конфликта - внутреннее дело Молдавии. Москва в данной ситуации готова содействовать, чтобы стороны договорились, но Россией не будут выдвинуты условия относительно урегулирования. Другой темой, которая была обсуждена на встрече, стали показатели цен на газ. По этому вопросу позиция России такая, что договоренности должны быть выгодными для каждого. В этом году договор “Газпрома” и “Молдовагаз” подходит к концу. Какие условия будут прописаны в новом договоре, обсуждается, однако, ожидается, что будет рост цен. Этот прогноз ранее был составлен председателем правления “Молдовагаз”. Майя Санду оценила встречу в своем Фейсбуке. По ее мнению, переговоры дадут начало конструктивному диалогу относительно интересов каждой из стран. Она перечислила главные обсуждаемые вопросы. Санду подчеркнула, что Кишинев планирует решать проблему только мирными путями.

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