В Башкирии за сутки увеличилась площадь лесных пожаров

Всего в республике продолжают гореть семь лесных пожаров на общей площади 1286,1 гектара. Отметим, что вчера, 14 августа, общая площадь пожаров была меньше на более чем 50 гектара — 1233 гектара. Один очаг зарегистрирован в Хайбуллинском районе, три очага в Бурзянском, один — в Баймакском, а также два — в Белорецком. Из них остались ещё два нелокализованных пожара — это очаги общей площадью 9 гектар в Белорецком и Бурзянском районах.