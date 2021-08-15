В Башкирии за сутки увеличилась площадь лесных пожаров

В Башкирии за сутки увеличилась площадь лесных пожаров
В Башкирии за сутки увеличилась площадь лесных пожаров
Вчера, 09:41ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
Самый крупный лесной пожар в республике локализовали.

По данным на 15 августа, за минувшие сутки в Башкирии обнаружены ещё два лесных пожара общей площадью 9,5 гектара. Очаги нашли в Белорецком (1,5 гектара) и Бурзянском районах (8 гектар), сообщает пресс-служба МЧС республики.

За последний день удалось потушить три очага пожаров в Абзелиловском, Баймакском и Зианчуринском районах. Их общая площадь составляет 406,9 гектара. Кроме того, МЧС сообщил о том, что лесной пожар в Хайбуллинском районе, который распространился на территории площадью 1150 гектар, общими усилиями удалось локализовать. Это самый крупный пожар в республике.

Всего в республике продолжают гореть семь лесных пожаров на общей площади 1286,1 гектара. Отметим, что вчера, 14 августа, общая площадь пожаров была меньше на более чем 50 гектара — 1233 гектара. Один очаг зарегистрирован в Хайбуллинском районе, три очага в Бурзянском, один — в Баймакском, а также два — в Белорецком. Из них остались ещё два нелокализованных пожара — это очаги общей площадью 9 гектар в Белорецком и Бурзянском районах.

Напомним, в министерстве здравоохранения Башкирии рассказали о мерах предосторожности при сильном дыме от лесных пожаров. В ведомстве советуют отказаться от длительных прогулок, закрывать окна и даже носить средства индивидуальной защиты на улице. Особенно задымление в воздухе опасно для людей с хроническими заболеваниями.

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