В Башкирии волонтеры ищут двух пропавших девочек

Девочки пропали вчера, 14 августа. Они ушли в неизвестном направлении из села Мишкино Мишкинского района Башкирии. В поисках активно участвуют волонтёры группы «Лиза Алерт Башкортостан», которые распространили листовки с приметами пропавших сутки назад детей.
Приметы Анжелы: рост 150-155 сантиметров, среднее телосложение, тёмные волосы длиной ниже плеч. Была одета в серую футболку с изображением цветочка, черные бриджи и розовые кеды.
Диана выглядит следующим образом: рост 145-150 сантиметров, среднее телосложение, тёмные прямые короткие волосы. Одежда: зелёная футболка с надписью, серые бриджи с лампасами, серо-оранжевые кроссовки и чёрная косынка с красным узором.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении Анжелы и Дианы Тойкиевых, просят сообщить сведения по телефону: 8-800-700-54-52.