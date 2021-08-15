В Башкирии волонтеры ищут двух пропавших девочек

Девочки пропали вчера, 14 августа. Они ушли в неизвестном направлении из села Мишкино Мишкинского района Башкирии. В поисках активно участвуют волонтёры группы «Лиза Алерт Башкортостан», которые распространили листовки с приметами пропавших сутки назад детей.