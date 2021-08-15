В Башкирии волонтеры ищут двух пропавших девочек

В Башкирии волонтеры ищут двух пропавших девочек
В Башкирии волонтеры ищут двух пропавших девочек
Вчера, 12:00ОбществоАлександра КонстантиноваФото: Лиза-Алерт
Стало известно об исчезновении 15-летней Анжелы Тойкиевой и 12-летней Дианы Тойкиевой.

Девочки пропали вчера, 14 августа. Они ушли в неизвестном направлении из села Мишкино Мишкинского района Башкирии. В поисках активно участвуют волонтёры группы «Лиза Алерт Башкортостан», которые распространили листовки с приметами пропавших сутки назад детей.

Приметы Анжелы: рост 150-155 сантиметров, среднее телосложение, тёмные волосы длиной ниже плеч. Была одета в серую футболку с изображением цветочка, черные бриджи и розовые кеды.

Диана выглядит следующим образом: рост 145-150 сантиметров, среднее телосложение, тёмные прямые короткие волосы. Одежда: зелёная футболка с надписью, серые бриджи с лампасами, серо-оранжевые кроссовки и чёрная косынка с красным узором.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Анжелы и Дианы Тойкиевых, просят сообщить сведения по телефону: 8-800-700-54-52.

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