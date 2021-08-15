Спортивные школы Башкирии получили более 50 миллионов рублей на покупку оборудования

Сертификаты на суммы от 1 до 50 миллионов рублей получили споршколы Уфы, Октябрьского, Стерлитамака, Белорецкого, Белебеевского и Туймазинского районов, сообщила пресс-служба администрации главы республики.
Кроме того, руководитель вручил госнаграды сотрудникам физкультуры и спорта, отметив их работу в подготовке победителей и призёров спортивных соревнований.
Лучшим спортшколам в Уфе, Нефтекамске, Стерлитамаке, Туймазинском и Белебеевском районах также передали ключи от шести новых микроавтобусов.
Также Радий Хабиров проверил ход работы по благоустройству парка "Кашкадан". Строители отчитались, что реконструкция идёт по графику и будет завершена к сроку, а именно к 11 октября, Дню республики.