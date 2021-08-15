Спортивные школы Башкирии получили более 50 миллионов рублей на покупку оборудования

Спортивные школы Башкирии получили более 50 миллионов рублей на покупку оборудования
Спортивные школы Башкирии получили более 50 миллионов рублей на покупку оборудования
Вчера, 11:35ОбществоАлександра КонстантиноваФото: Сайт главы РБ
Радий Хабиров вчера, 14 июня, передал спортивным школам трёх городов и трёх районов Башкирии сертификаты на покупку оборудования и инвентаря в ходе мероприятия ко Дню физкультурника в уфимском парке «Кашкадан».

Сертификаты на суммы от 1 до 50 миллионов рублей получили споршколы Уфы, Октябрьского, Стерлитамака, Белорецкого, Белебеевского и Туймазинского районов, сообщила пресс-служба администрации главы республики.

Кроме того, руководитель вручил госнаграды сотрудникам физкультуры и спорта, отметив их работу в подготовке победителей и призёров спортивных соревнований.

Лучшим спортшколам в Уфе, Нефтекамске, Стерлитамаке, Туймазинском и Белебеевском районах также передали ключи от шести новых микроавтобусов.

Также Радий Хабиров проверил ход работы по благоустройству парка "Кашкадан". Строители отчитались, что реконструкция идёт по графику и будет завершена к сроку, а именно к 11 октября, Дню республики.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы