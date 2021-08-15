Шоу дронов на чемпионате WorldSkills в Уфе обойдется в 15 миллионов рублей

ОрганизаторыIX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia, который пройдет в Уфе, решили порадовать гостей необычным представлением. На мероприятии будет показано шоу «Дронов».
Согласно сведениям на сайте госзакупок, заказчиком шоу является ГУП РБ Киностудия «Башкортостан» имени Амира Абдразакова. Студия подпишет договор на предоставление услуг по проведению шоу с компанией «Геоскан». Начальная максимальная стоимость контракта составляет 15 миллионов рублей. Торги не проводились, поскольку сразу было заявлено, что это закупка у единственного поставщика.
Как сообщает РБК-Уфа, «Геоскан» проводит шоу дронов не только в России, но и в загранице. Как правило, такое шоу длится около 10 минут, аппараты летают на высоте от 10 до 300 метров. Дроны компании предназначены только для шоу, они оснащены светодиодной подсветкой, освещающей небо.
Напомним, финал WorldSkills должен был пройти в конце июля, но дату проведения соревнований перенесли на 25 августа из-за коронавируса. На покупку аудио- и видеооборудование, световых установок и декоративных элементов для чемпионата потратят 25 миллионов рублей. Радий Хабиров поручил обеспечить безопасность на мероприятии: обеспечить площадки охраной и соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы. По слова главы Башкирии, нацфинал посетят почти 3 тысячи участников. Также недавно Владимир Путин пообещал, что постарается посетить финал WorldSkills в Уфе. Президент отметил, что рассчитывает на проведение чемпионата в столице Башкирии на высоком уровне.