Шоу дронов на чемпионате WorldSkills в Уфе обойдется в 15 миллионов рублей

Напомним, финал WorldSkills должен был пройти в конце июля, но дату проведения соревнований перенесли на 25 августа из-за коронавируса. На покупку аудио- и видеооборудование, световых установок и декоративных элементов для чемпионата потратят 25 миллионов рублей. Радий Хабиров поручил обеспечить безопасность на мероприятии: обеспечить площадки охраной и соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы. По слова главы Башкирии, нацфинал посетят почти 3 тысячи участников. Также недавно Владимир Путин пообещал, что постарается посетить финал WorldSkills в Уфе. Президент отметил, что рассчитывает на проведение чемпионата в столице Башкирии на высоком уровне.