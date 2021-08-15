Конец недели в Башкирии ожидается очень жарким

Конец недели в Башкирии ожидается очень жарким
Конец недели в Башкирии ожидается очень жарким
Вчера, 05:00ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Согласно прогнозам, вторая декада в республике также ожидается жаркой, среднесуточные температуры воздуха будут превышать норму на 4-5°.

В середине августа в Башкирии ожидается очередное повышение температуры воздуха до +33°. В воскресенье 15 августа фон температур незначительно понизится до +25…+30°. Об этом сообщает Башгидрометцентр.

Так как погоду определяют антициклоны, осадков по республике не ожидается. Напомним, на текущий момент в республике выпало только 9% от месячной нормы осадков.

Отметим, что отсутствие осадков и высокая температура воздуха снова осложнили пожароопасную обстановку. В республике наблюдается высокий класс пожароопасности, по югу республики чрезвычайная пожароопасность, что является опасным природным явлением.

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