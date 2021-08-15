Конец недели в Башкирии ожидается очень жарким

В середине августа в Башкирии ожидается очередное повышение температуры воздуха до +33°. В воскресенье 15 августа фон температур незначительно понизится до +25…+30°. Об этом сообщает Башгидрометцентр.
Так как погоду определяют антициклоны, осадков по республике не ожидается. Напомним, на текущий момент в республике выпало только 9% от месячной нормы осадков.
Отметим, что отсутствие осадков и высокая температура воздуха снова осложнили пожароопасную обстановку. В республике наблюдается высокий класс пожароопасности, по югу республики чрезвычайная пожароопасность, что является опасным природным явлением.