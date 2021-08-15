Глава департамента строительства Олег Байдин показал вариант интерьера Госцирка в Уфе

Глава департамента строительства Олег Байдин показал вариант интерьера Госцирка в Уфе
Глава департамента строительства Олег Байдин показал вариант интерьера Госцирка в Уфе
Вчера, 14:42ОбществоАлександра КонстантиноваФото: Со страницы Олега Байдина
Реконструкцию здания цирка планируют завершить к 450-летию Уфы.

Глава департамента строительства и архитектуры в Правительстве Башкирии Олег Байдин опубликовал на своей странице в соцсетях пост, в котором рассказал о реконструкции Уфимского государственного цирка. Также он показал один из вариантов оформления интерьеров цирка.

Фото:Со страницы Олега Байдина

Накануне экс-главархитектор был в командировке в Нижнем Тагиле, где недавно завершили ремонт цирка. Поскольку в Уфе тоже скоро начнётся реконструкция цирка, Олегу Байдину и его команде было «важно увидеть лучшие практики, в первую очередь — опыт по содержанию животных». Внимание главы департамента в нижнетагильском цирке особенно привлеки климат-контроль, позволяющий поддерживать комфортные температуры для разных животных, удобные кресла для зрителей, хорошая акустика, музыкальная подсветка и обзорность.

— В цирке царит атмосфера бережного, реально семейного отношения к животным. Здорово, что в нижнетагильском цирке теперь созданы все условия для артистов: двуногих и четырехлапых, ползающих и прыгающих, парно- и непарнокопытных, — поделился впечатлениями Байдин, отметив, что в отремонтированном цирке даже установили душевые и солярии для животных.

По его словам, сейчас готовится проектная документация по реконструкции уфимского цирка. В отремонтированном цирке установят удобные кресла театрального качества, настроят свет и звук. Кроме того, в новом здании можно будет проводить и другие культурные мероприятия, поскольку зал будет вмещать в себя 1,5 тысячи зрителей.

Байдин напомнил, что ремонт здания планируют завершить к 2024 году, когда в Уфе будут праздновать 450-летие города. В конце июля Главгосэкспертиза России одобрила проект реконструкции Госцирка. Здание полностью отремонтируют как снаружи, так и внутри.

Напомним, цирк был закрыт в 2017 году, поскольку здание находилось в аварийном состоянии, ведь капитального ремонта в нём не проводилось около 50 лет. В 2019 году цирк был признан памятником истории и культуры регионального значения.

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