Глава департамента строительства Олег Байдин показал вариант интерьера Госцирка в Уфе

Накануне экс-главархитектор был в командировке в Нижнем Тагиле, где недавно завершили ремонт цирка. Поскольку в Уфе тоже скоро начнётся реконструкция цирка, Олегу Байдину и его команде было «важно увидеть лучшие практики, в первую очередь — опыт по содержанию животных». Внимание главы департамента в нижнетагильском цирке особенно привлеки климат-контроль, позволяющий поддерживать комфортные температуры для разных животных, удобные кресла для зрителей, хорошая акустика, музыкальная подсветка и обзорность.