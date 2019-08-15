ВЦИОМ провел опрос о тратах россиян на погашение кредитов

Как сообщает RT, около половины опрошенных, у кого есть кредитные задолженности, тратят на их погашение порядка 10-20% от семейного бюджета. В эту сумму укладываются преимущественно молодые люди от 18 до 24 лет, а также пары от 35 до 44 лет – их число составляет 36% от опрошенных. 16% граждан отдают 21-30% от своей зарплаты, а еще для 13% ежемесячные расходы составляют 41-50%, но это в основном те люди, которые имеют два и более кредитов.