ВЦИОМ провел опрос о тратах россиян на погашение кредитов

15 августа ВЦИОМ опубликовал результаты опросов семейных граждан о совместных тратах на погашение кредитов.
Как сообщает RT, около половины опрошенных, у кого есть кредитные задолженности, тратят на их погашение порядка 10-20% от семейного бюджета. В эту сумму укладываются преимущественно молодые люди от 18 до 24 лет, а также пары от 35 до 44 лет – их число составляет 36% от опрошенных. 16% граждан отдают 21-30% от своей зарплаты, а еще для 13% ежемесячные расходы составляют 41-50%, но это в основном те люди, которые имеют два и более кредитов.
Согласно тому же опросу 66% граждан не испытывали в текущем году каких-либо затруднений при выплате долгов. Около 33% молодых людей от 18 до 24 лет сообщили, что трудности с выплатами испытывали по крайней мере один раз.
Всего было опрошено 1 600 человек методом телефонного интервью. Более подробная статья об исследовании приведена на сайте ВЦИОМ.