«Включите лето!»: в Башкирию вернется теплая и комфортная погода
Вчера, 10:48ОбществоТатьяна МайороваФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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Столбик термометра поднимется до +29 градусов.
Сегодняшний день, 15 августа, в календаре можно отметить, как начало нового летнего периода по причине потепления. Днем потеплеет до +25 градусов, не будет усиления ветра, но сохранятся кратковременные дожди.
Завтра же, 16 августа, на территории республики стане еще жарче, столбик термометра поднимется до +29 градусов при минимуме осадков.
По прогнозам синоптиков, такая погода может продержаться до начала сентября с небольшими перерывами на дожди.
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