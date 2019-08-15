«Включите лето!»: в Башкирию вернется теплая и комфортная погода

Сегодняшний день, 15 августа, в календаре можно отметить, как начало нового летнего периода по причине потепления. Днем потеплеет до +25 градусов, не будет усиления ветра, но сохранятся кратковременные дожди.

Завтра же, 16 августа, на территории республики стане еще жарче, столбик термометра поднимется до +29 градусов при минимуме осадков.