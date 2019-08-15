В Башкирии одаренных детей соберут в новом образовательном центре

Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи по модели образовательного центра «Сириус» будет создан в Башкирии в рамках реализации национального проекта «Образование». Об этом сообщили в региональном профильном министерстве.

По предварительным данным, новый центр планируется организовать на базе четырех учебных заведений в соответствии с направлениями - это Республиканский инженерный лицей-интернат (по направлению «Наука»), Республиканский гимназия-интернат имени Г.Альмухаметова и Республиканская художественная гимназия-интернат имени К. Давлеткильдеева ( «Искусство») и Республиканская школа-интернат №5 («Спорт»).

Для максимально полноценной работы будет организовано сотрудничество центра с промышленными предприятиями, научными учреждениями, учебными, культурными и спортивными заведениями, а также общественными объединениями для реализации совместных образовательных программ. В частности, речь идет об организации стажировок и практики одаренных детей.