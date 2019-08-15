Туман не позволил прибыть в Уфу четырем авиарейсам и вылететь - трем самолетам

Сегодня, 15 августа, утром возникли проблемы с приземлением у четырех авиарейсов, которые должны были прибыть в Уфу. Об этом сообщили в пресс-службе Международного аэропорта «Уфа».

Речь идет о рейсах, обслуживаемых авиакомпаниями «Ред вингз» (следовал по маршруту Даламан - Уфа), «Смартавиа» (Санкт-Петербург - Уфа), «Победа» (Москва - Уфа), «Ютэйр» (Нижневартовск - Уфа).

По уточненным данным, совершить посадку в Уфе не позволили метеоминимумы экипажей. Самолеты были переадресованы на запасные аэродромы в городах Челябинске, Нижнекамске и Казани.

По той же причине накануне, поздно вечером были задержаны три рейса, вылетавшие из Уфы в Москву, Санкт-Петербург и Даламан.

- Все требования ФАП 82 в отношении пассажиров выполняются в полном объёме, им предложены напитки, горячее питание и гостиницы, - пояснил представитель Международного аэропорта «Уфа» Татьяна Ризван.