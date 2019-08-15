Цена акций Uber снизилась до минимума

В четверг на торгах на Нью-Йоркской фондовой бирже цена акций Uber сократилась сразу на 8,5% в сравнении с предыдущей торговой сессией, составив 33,36 доллара, пишет RNS.

Аналитики Bloomberg считают, что акции Uber дешевеют из-за рекордных квартальных убытков компании. Об этом стало известно на минувшей неделе. Так во втором квартале текущего финансового года убытки Uber составили 5,2 миллиарда долларов, против 878 миллионов в аналогичном периоде 2018 года.