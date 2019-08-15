Цена акций Uber снизилась до минимума

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Данные с биржи говорят о том, что стоимость ценных бумаг американской компании Uber упала до минимума со времени первичного размещения акций (IPO).
В четверг на торгах на Нью-Йоркской фондовой бирже цена акций Uber сократилась сразу на 8,5% в сравнении с предыдущей торговой сессией, составив 33,36 доллара, пишет RNS.
Аналитики Bloomberg считают, что акции Uber дешевеют из-за рекордных квартальных убытков компании. Об этом стало известно на минувшей неделе. Так во втором квартале текущего финансового года убытки Uber составили 5,2 миллиарда долларов, против 878 миллионов в аналогичном периоде 2018 года.
Напомним, что в мае нынешнего года в ходе IPO Uber смогла привлечь 8,1 миллиарда долларов. Компания реализовала 180 миллионов своих акций. Стоимость одной ценной бумаги составляла 45 долларов. Прямо в день размещения акций инвесторы потеряли 617 миллионов долларов.
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