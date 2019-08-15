Продавцы и педагоги стали самыми востребованными на рынке труда России

В лидерах - такие профессии, как продавец-кассир, повар, педагог профессионального обучения, преподаватель дополнительного профессионального образования, преподаватель дополнительного образования взрослых и детей, педагог-дефектолог, юрист, специалист по социальной работе, специалист по закупкам, медсестра, делопроизводитель и бухгалтер. Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, что ситуация с нехваткой педагогов в стране и в Башкирии, в частности, в последние годы только усугубляется: сейчас в России педагогов в возрасте до 25 лет немногим больше 5%, а к 2029 году, если привлекательность этой сферы труда останется на том же уровне, дефицит учителей-предметников в системе отечественного образования достигнет 188,7 тыс. человек.