Продавцы и педагоги стали самыми востребованными на рынке труда России
Исследование среди специалистов и работников среднего звена провел провел Минтруд РФ.
В лидерах - такие профессии, как продавец-кассир, повар, педагог профессионального обучения, преподаватель дополнительного профессионального образования, преподаватель дополнительного образования взрослых и детей, педагог-дефектолог, юрист, специалист по социальной работе, специалист по закупкам, медсестра, делопроизводитель и бухгалтер. Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно исследованию, больше половины предприятий заявляют, что потребность в специалистах востребованных профессий составляет около 10%. Еще 19,5% участников опроса отмечают, что доля подобных работников превышает 50% от штата организации.
Напомним, что ситуация с нехваткой педагогов в стране и в Башкирии, в частности, в последние годы только усугубляется: сейчас в России педагогов в возрасте до 25 лет немногим больше 5%, а к 2029 году, если привлекательность этой сферы труда останется на том же уровне, дефицит учителей-предметников в системе отечественного образования достигнет 188,7 тыс. человек.
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