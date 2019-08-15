Представитель регоператора в Башкирии: Раздельными стали лишь деньги за вывоз мусора

Население, подвергнутое обязательным платежам и смирившееся с новой строчкой в счетах за коммунальные услуги, негодует: мы платим — мусор лежит.

Сказать по правде существуют, хоть и с трудом справляющиеся с обязанностями регоператора, компании. Чаще всего это те, кто нашел точки соприкосновения с транспортными службами, сортировочными компаниями и местными властями, которые ведут работу с гражданами.

О том, как в Уфе обстоят дела с мусором, мы уже много раз рассказывали в проекте "Уфалогия: Чистый город".

Вдали от столицы Башкирии — в Стерлитамаке и других городах и районах, все происходит так, как описывает политик и известный эколог Максим Шингаркин: «Власти регионов вместе с региональными операторами оказались в ловушке, которую сами себе расставили. Изначально, позарившись на возможность осваивать массив денег, который сулил новый коммунальный побор с населения, они с энтузиазмом восприняли введенный алгоритм мусорной реформы, основанный на росте тарифа. И даже отстаивали его на различных рабочих группах в профильных федеральных органах исполнительной власти».

"Власти регионов вместе с региональными операторами оказались в ловушке, которую сами себе расставили..."

Почему у исполнителей мусорной реформы возникли проблемы? Чтобы узнать обо всем этом, корреспондент Медиакорсети направился на встречу с участниками процесса: «мусор собрал — рассортировал — отвез на полигон».

Учредитель «ДворЭкосервис» Алексей Гурьев предложил приехать в Стерлитамак. Он сообщил, что занимается вывозом мусора несколько лет. Участвовал в тендере, организованном РО «ЭкоСити» (37% принадлежит предпринимателю Семену Земскову). «Впоследствии заключил с ними договор на транспортировку мусора», — говорит Алексей Гурьев. — По договору наши обязательства заключаются в вывозе ТКО частных лиц (жителей домов) и различных компаний.

По факту — сотрудники собирают мусорные мешки, срубленные деревья и кустарники, развалившуюся мебель на неорганизованных площадях. В редком случае, стоят контейнеры, которые могут обслуживаться нашими машинами. Бывает огромная ветка яблони забивается в контейнере, люди кладут мешки куда угодно, затем жалуются, а мы вынуждены приезжать чаще обычного. Есть деревни, куда даже трактор не проедет, а мы пешком проходим и вручную тащим к машине мусорные мешки. Потому что в случае жалобы на нас регоператору, он штрафует и лишает нас доходов. Хотя при этом, мы ездим чаще, чем предписано по договору».

«ДворЭкосервис» занимается перевозкой по Стерлитамаку, Стерлитамакскому, Аургазинскому, Гафурийскому районам. Тариф на вывоз мусора, указанный в договоре, равен 100 руб./куб без НДС. Договор заключен напрямую с РО "ЭкоСити", в отличие от договора с мелеузовским предпринимателем Тимуром Ахметшиным, который заключал договор уже с РОО "ЭкоСити-Юг".

Договор заключен даже не с регоператором, а с подконтрольной Земскову компанией с созвучным названием ООО РО - это РОО "ЭкоСити Юг" (собственником которой выступает водитель Семена Земскова). Не имея ни транспорта, ни полигона, эта организация получает с регоператора за свои услуги посредничества более 600 руб за куб.

«В то же время не платит, или платит с опозданием опытным транспортникам за сложную, грязную работу по сто рублей с кубометра, оставляя себе разницу 500 рублей с кубометра», — добавил Алексей Гурьев.

Кстати, о таком драконовском тарифе «партнерства» с Земсковым рассказали и его коллеги с Мелеуза, которые до участия в тендере работали по тарифу 140-150 рублей/куб и имели меньшие объемы работы.

«Потому что сейчас население не готово даже компосты на садовых участках делать, оно обозлено и тащит к контейнеру все.

Объемы мусора выросли в разы, они не соответствуют нормативам» — говорит Тимур Ахметшин, директор ООО МПК «Экотех-Мелеуз». Регоператору платят больше, а транспортникам стали платить в разы меньше, но в кабальных условиях оказались и другие участники.

По дороге в Уфу решили заехать на полигон в Толбазы. Там нас уже ждал Артур Бикчентаев. «К нам свозят мусор со всего Аургазинского района, еще когда не могут принять на соседнем полигоне в Гафурийском районе — тоже везут к нам. Вот с 1 января транспортировщик „ОргСервис“ привозит нам мусор. Почти по 5-6 машин — это уплотненных отходов примерно 20-30 тонн. Мы его погружаем на карты, затем трамбуем с помощью бульдозера, изолируем слоем грунта.

И ни разу не получили оплату от регоператора.

Наши расходы и зарплата вот уже полгода покрываются учредителем, который по сей день воюет с регоператором „ЭкоСити“, — рассказывает Артур. — Лицензию мы получили 7 февраля, то есть уже после того, как начала действовать мусорная реформа. После получения лицензии, мы подали все документы на установление тарифа, который получили не по своей вине лишь 14 мая.

Но „ЭкоСити“ аргументирует задолженность тем, что у нас не было тарифа, — говорит Артур. — Когда работали до начала мусорной реформы, мы исправно получали 2200 руб./куб. В результате тендера и договора с „ЭкоСити“ были вынуждены согласиться на тариф 750 руб./куб. А сейчас Семен Земсков не только не платит за проведенную с января работу, так еще и предлагает заключить новый договор по 500 руб./ куб. Этих денег не то что на зарплату, на бензин и ремонт техники не хватит!

Регоператор экономит на транспортниках, на сортировщиках, на нас! Думаете, чтобы, наконец, подготовить инфраструктуру до 2023 года, как требует Закон? Построить полигон? Нет!».

Тариф регоператора составляет 597 руб./куб. Так появился тариф для оплаты каждым человеком 95 рублей за вывоз мусора. Но властями определили плату размером в 70 рублей с человека, следовательно, тариф составил 440 рублей с кубометра.

В прошлом году транспортная составляющая равнялась 140 рублям с 250 рублей, а сейчас объемы растут и достигли уже 440 рублей, а транспортные составляющие уменьшили до 110 рублей. Как такое может быть?

Мусорной реформой практически никто не занимается, все только сваливают друг на друга, а крайними называют тех, кто не в офисах сидит и считает деньги, собранные с населения, а тех, кто с этим мусором каждый день работает. Регоператор отказывается слушать транспортников, которые призывают обратить внимание, например, на крупногабаритный мусор, считая, что все это входит в обязанности транспортников, на организацию площадок, установку контейнеров и т.д.

«ЭкоСити» укрупнил лоты и привел участников тендера к тому, что просто разделил между транспортниками территории и не позаботился о том, чтобы там были площадки для мусора, соответствующие контракту контейнеры. ФАС во многих регионах отменяет договора, в которых лоты четко не прописаны. Мы также решили обратиться в УФАС с жалобой на действия регоператора в УФАС», — завершает разговор Артур Бикчентаев.

Стерлитамакские заявители — компании «Дворэкосервис» (принадлежит Ольге Антоновой и Алексею Гурьеву), «Спецавтохозяйство» (принадлежит муниципалитету) и мелеузовская «Экотех» (принадлежит Тимуру Ахметшину), считают, что отбор регоператором «ЭкоСити» транспортировщиков мусора транспортировщика мусора в Стерлитамаке, Стерлитамакском, Миякинском, Гафурийском и Аургазинском районах республики проводится с нарушением ФЗ «О защите конкуренции».

Напомним, что в настоящее время на торги выставлен крупный лот с высокой стоимостью обеспечения (заявки — 63,65 млн руб., исполнения контракта — 127 млн руб.), что ограничивает круг потенциальных участников тендера.

Теперь только от внимания властей и УФАС зависит, будет ли монополизирован Семеном Земсковым «мусорный бизнес» и останутся ли прежними тарифы на вывоз ТКО. Несмотря на 5 прошедших слушаний 14 августа, ни одного решения УФАС пока не принял.