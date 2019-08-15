После ЧП в «Жуковском» в аэропорту «Уфа» рассказали, как защищают самолеты от птиц

Международный аэропорт «Уфа» потратил 9 млн рублей на закупку и установку биоакустической системы, обеспечивающей орнитологическую безопасность полетов. По словам пресс-секретаря МАУ «Уфа» Татьяны Ризван, установленная в аэропорту «Уфа» система «БАСОП БАС-1.07» успешно работает в 6 российских аэропортах, включая «Внуково» и «Пулково».

Этой темы мы коснулись после сегодняшнего ЧП, происшедшего в аэропорту «Жуковский» (Московская область), где взлетевший аэробус после столкновения со стаей чаек вынужден был совершить аварийную посадку на кукурузном поле.

По словам Татьяны Ризван, для того, чтобы максимально исключить подобные ЧП в Уфе, в аэропорту работает специальная биоакустическая система, приобретение и установке которой обошлись в сумму более 9 млн руб.

— Данное оборудование предназначено для автоматического отпугивания птиц с территории аэродрома, а также для исключения возможности образования их постоянных колоний и мест гнездования, — рассказала Татьяна Ризван. — Программное обеспечение системы позволяет регулировать интенсивность звукового воздействия в зависимости от количества птиц, их видового состава, времени года и времени суток.

Помимо этого, регулярно проводится фитосанитарное обследование территории аэродрома, раз в год грунт на летном поле подвергается биохимической обработке. Территория аэропорта круглые сутки патрулируется орнитологом и специалистами аэродромной службы на автомобилях, оборудованных мобильными биоакустическими установками.