ОНФ в Башкирии: Аптеки не приспособлены для маломобильных граждан

Члены республиканского подразделения Общероссийского народного фронта проверили аптеки, точнее то, насколько они приспособлены для посещения маломобильными людьми. Рейд по аптекам проходил в Уфе, все проверенные «фронтовиками» фармацевтические учреждения оказались неприступными для людей в инвалидных колясках, а также для молодых мам с детьми в колясках.

Нарушения стандартные: либо (при наличии высокого входа) пандуса вообще в аптеке нет и к витаминкам-таблетками в принципе не добраться. Либо уклон слишком большой, тоже не проехать. А еще бывает нередко, что пандусы не обрабатывают, как и вообще входы, тогда они в непогоду становятся скользкими и опасными для посетителей.