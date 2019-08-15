ОНФ в Башкирии: Аптеки не приспособлены для маломобильных граждан
Активисты потребовали устранить нарушения.
Члены республиканского подразделения Общероссийского народного фронта проверили аптеки, точнее то, насколько они приспособлены для посещения маломобильными людьми. Рейд по аптекам проходил в Уфе, все проверенные «фронтовиками» фармацевтические учреждения оказались неприступными для людей в инвалидных колясках, а также для молодых мам с детьми в колясках.
Нарушения стандартные: либо (при наличии высокого входа) пандуса вообще в аптеке нет и к витаминкам-таблетками в принципе не добраться. Либо уклон слишком большой, тоже не проехать. А еще бывает нередко, что пандусы не обрабатывают, как и вообще входы, тогда они в непогоду становятся скользкими и опасными для посетителей.
В итоге собранный материал по недоступным аптекам активисты ОНФ передали в надзорные и контрольные органы.