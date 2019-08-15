«Некому рожать»: в мэрии Уфы нашли объяснение демографической проблеме

На прошедшем в мэрии Уфы в минувший вторник оперативном совещании начальник столичного отдела госстатистики Оксана Даянова рассказала о подготовке к переписи населения и текущей демографической ситуации в городе и республике.

По ее словам, так называемые «демографические провалы» объясняются, прежде всего, падением числа женщин активного репродуктивного возраста – это наши землячки в возрасте до 30 лет, которые, как правило, рожают первого ребенка.

Оксана Даянова считает такую ситуацию прямым следствием падения рождаемости в стране в течение 15-летнего периода - с 1993 по 2008 годы.

- Мы сегодня отмечаем отсутствие детей, которых могли бы родить женщины, не появившиеся на свет в тот период, их просто некому рожать, - пояснила Оксана Даянова.

Она считает, что такая убыль населения будет еще продолжаться около 10-15 лет.