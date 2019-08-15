Минэкономразвития разработало руководство для рестораторов

По словам главы ведомства Максима Орешкина, в документе содержатся только самые значимые требования, но они будут обязательными к исполнению, сообщает 15 августа газета «Известия».

Однако книгу еще ждет доработка, добавил он. Те пункты, которые в неё не войдут, отменят.

Орешкин подчеркнул, что основной задачей документа является снять требования, которые для сегодняшнего ресторанного бизнеса стали абсурдными, при этом не упустив моменты, которые являются критичными при проверках надзорных органов.