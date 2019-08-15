Концертная программа «Молочной страны» в Уфе будет стоить почти полмиллиона рублей

Традиционный летний фестиваль «Молочная страна-2019» пройдет в Уфе 24 августа, через выходные, на площади Салавата Юлаева, это перед «Конгресс-холлом «Торатау». На портале госзакупок и в системе СПАРК-Интерфакс опубликованы некоторые статьи бюджета фестиваля.

Например, организация концертной программы будет стоить 470 тысяч рублей. Декорирование территории — 446 тысяч рублей. Благоустройство территории, точнее - уборка мусора после фестиваля будет стоить 710 тысяч рублей. Все фестивальное праздничное действо будет транслироваться онлайн в интернете, стоить это будет 188 тысяч рублей.