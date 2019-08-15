Какое лето, такие и лагеря: В Уфе обсудили проверку объектов детского отдыха

Комиссия Общественной палаты РБ выявила определенные системные проблемы, наиболее актуальными из которых являются: неразвитость инфраструктуры; низкое качество условий, в которых реализуются программы; недофинансированность системы; низкое качество программ летнего отдыха и оздоровления детей; несоответствие интересам заказчиков, в первую очередь - родителей и государства; отсутствие образовательной и воспитательной идеологии, а, соответственно, и технологий организации летнего отдыха и оздоровления детей; неэффективное использование каникулярного времени в целях развития ребенка; отсутствие вариативности программ летнего отдыха и оздоровления детей.

Председатель комиссии ОП РБ по образованию, культуре и спорту Лида Исаргакова сообщила: «Комиссией по образованию общественной палаты на протяжении трех лет ежегодно проводит мероприятия по мониторингу и эффективности деятельности загородных объектов детского отдыха, которые хорошо контролируются надзорными органами. Наша цель была посмотреть насколько там реализуется воспитательная работа и какие есть системные проблемы.

На сегодняшний день более ста объектов загородного отдыха в республике. Мы посмотрели 24 объекта, расположенных в 16 муниципальных образованиях республики.

Вместе с нами принимали участие в мониторинге и представители общественных советов при муниципалитетах и представители администраций городов и районов региона. Мы посмотрели эти объекты и хотели бы обсудить, что могли бы предложить Министерству образования республики, как уполномоченному органу по организации детского отдыха, для того чтобы совершенствовать данное направление. Система детского отдыха в республике развивается, но хотелось бы сделать серьезный шаг вперед, для того чтобы это работало системно, как единый механизм. Потому что на сегодняшний день мы испытываем серьезные трудности при написании программ, определения профиля, на что будет сделан акцент в организации детского отдыха…Наибольшие трудности испытывают муниципальные лагеря, так как работают лишь в летний сезон».

Наибольшие трудности испытывают муниципальные лагеря, так как работают лишь в летний сезон.

Председатель Общественной палаты РБ Ольга Панчихина сообщила, что ими будут представлены рекомендации Государственному Собранию – Курултаю Республики Башкортостан. Так в их числе принятие региональной программы по детскому оздоровлению

в Республике Башкортостан, устанавливающей межведомственное взаимодействие и ответственность ведомств за подготовку и контроль за деятельностью детских лагерей на территории Республики Башкортостан; инициирование программы по поддержке и развитию инфраструктуры детских загородных лагерей, а также законопроекта по введению понижающих тарифов на электроэнергию, газ, воду на период действия детских лагерей.

Кроме того, Общественная палата подготовила и ряд рекомендаций Министерству образования и Министерству семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан, а также Администрациям муниципальных районов и городских округов

Не остались без внимания ОП РБ и высшие учебные заведения республики, которым Ольга Панчихина предложила разработать программу по обучению вожатых и воспитателей для детских оздоровительных лагерей.