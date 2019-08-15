Глава СИБУРа обвинил в экологическом ЧП в Башкирии дожди и пуско-наладку на комбинате

Сегодня, 15 августа, глава СИБУРА Дмитрий Конов, побывавший в Башкирии на комбинате «Полиэф», прокомментировал итоги внутренней проверки, прошедшей на АО «Полиэф» после экологического ЧП, происшедшего в конце июля.

Напомним, местные жители стали бить в набат после того, как увидели погибшую рыбу в реке Изяк и изменившую цвет воду. В результате аварийно-спасательных работ было утилизировано более полутонны погибшей рыбы. Проведена очистка воды и, по последним данным, в ней снова появились мальки.

Дмитрий Конов назвал причинами происшедшего сочетание факторов, которые не могли случиться в обычном технологическом процессе.. По его словам, такое ЧП стало возможно из-за пуско-наладочных работ, а также сильных дождей. Из-за стечения таких обстоятельств произошло смешение систем водоотвода, которое и привело к негативным последствиям.

Дмитрий Конов уточнил. Что. По его мнению, ущерб окружающей среде все же был нанесен незначительный, и подчеркнул, что «Полиэф» и СИБУР готовы его компенсировать.