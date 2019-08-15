«Газпром»: экспорт российского газа в Казахстан упал более чем на 30%
В январе-июне текущего года объем поставок «Газпромом» голубого топлива в Казахстан сократился на 30,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Всего за первые шесть месяцев 2019 года из Российской Федерации в Казахстан было экспортировано 1,567 миллиарда кубометров газа. Об этом информирует RNS.
В квартальном отчете Газпрома сказано, что в первом полугодии суммарные поставки голубого топлива в страны СНГ и Прибалтики (ближнее зарубежье) сократились на 5,2%, составив 17,497 миллиарда кубометров. За первые полгода прошлого года экспорт газа в государства ближнего зарубежья достиг 18,449 миллиарда кубометров.
Так поставки голубого топлива в Украину в январе-июне 2019 года выросли на 0,9% и составили 1,547 миллиарда кубометров. В 2018 году данный показатель составлял 1,534 миллиарда кубометров. Нужно отметить, что в минувшем году Россия поставляла газ только в Луганскую и Донецкую области страны.
Самые большие объемы голубого топлива «Газпром» экспортировал в Белоруссию 10,138 миллиарда кубометров. Это на 0,4% больше, чем в первом полугодии 2018 года. Поставки газа в Литву в первые шесть месяцев нынешнего года составили 764 миллиона кубометров, против 734 миллионов кубометров годом ранее. В Латвию «Газпром» экспортировал 601 миллион кубометров голубого топлива. В январе-июне 2018 года Рига получила лишь 87 миллионов кубометров российского газа. Поставки в Эстонию упали с 244 миллионов кубометров в прошлом году до 170 миллионов кубометров в текущем году, говорится в отчете «Газпрома».