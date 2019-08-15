Эксперты: В Башкирии работают терпеливые работники

Касается это, правда, не всего рабочего класса Башкирии, а тех, кто имеет резюме в рекрутинговом агентстве «ХэдХантер», которое и провело соответствующее исследование.

Согласно его результатам, из всего того, что работников не устраивает на их рабочих местах, на первом месте, в общем-то, не трудно догадаться – низкая заработная плата, то есть больше всего не хватает денег, таких 74% работников.

На втором месте из того, чего не хватает на работе, (54%) – возможности для карьерного роста. На третьем месте (35%) – удовлетворение от собственной работы, оттого, что человек каждый день ходит на работу, терпит, мол, но ходит.

Далее из того, чего не хватает на работе, следуют такие моменты, как наличие обучения, опытные отзывчивые руководители и коллеги, интересные задачи, дружелюбная атмосфера. Меньше всего (6%) людей волнует социальная значимость продукта или услуги, которые производит их фирма (работодатель). То есть, по сути, в основном людям наплевать на то, что они делают. Наверное, лишь бы деньги платили.

Из общего числа опрошенных 69% планируют сменить работу в ближайшее время. И еще 24% думают об этом, но пока никуда не собираются. В этом смысле работники в Башкирии более лояльны (терпеливее), чем в других регионах. Например, сменить работу в ближайшее время собираются 89% опрошенных работников Хабаровского края, 78% работников в Вологодской области и 74% - в Липецкой области.

Из тех, кто в Башкирии в ближайшее время собирается сменить работу, люди в основном работают в таких сферах, как безопасность, туризм, административная работа, рабочий персонал, строительство, закупки и продажи, транспорт, а также высший менеджмент. О текучке среди журналистов и пиарщиков в исследовании ничего не сказано.