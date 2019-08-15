Две недели отпуска добавили жителям Башкирии, пережившим Чернобыль и «Маяк»-88

Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии разработало административный регламент, на основании которого жителям Башкирии, получившим дозы радиации при ликвидации различных аварий, могут быть предоставлены дополнительные две недели отпуска.

Документ опубликован на портале правовой информации республики.

- Эта льгота была введена федеральным законом еще в 1991 году ФЗ № 1244-1. Мы разработали административный регламент для того, чтобы МФЦ могли ему следовать, - пояснила пресс-секретарь Минтруда РБ Роза Кузьменко. - Такие регламенты мы разрабатываем для всех социальных выплат, которые касаются нашего ведомства, их более сотни.

Уточним, что данная льгота касается людей, получивших лучевую болезнь либо увечья после аварии в Чернобыле, граждан, эвакуированных из зоны отселения и отчуждения, а также работавших на ликвидации последствий аварии на заводе «Маяк» в 1988-1990 годах.