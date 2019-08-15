Блюдечки с дизайн-каемочкой: о чем забыла новая система питания в школах Башкирии?

С 2016 года система питания в школах перешла на аутсорсинг: в течение нескольких лет в республике действовали более ста операторов питания без каких-либо определенных критериев и ограничений. Как следствие, цельной и эффективной модели работы этой системы в Башкирии так и не сформировалась, а поставленные задачи так и не были достигнуты. В результате бюджетные организации жаловались на низкое качество предоставляемых услуг, а аутсореры сообщали о низких прибылях и больших издержках.

Летом 2018 года на совещании в Доме республики Рустэм Хамитов, руководивший на тот момент регионом, отмечал: при том, что с аутсорсингом в Башкирии работают с 2012 года, «проблем до сих пор проблем — выше крыши, особенно это касается питания».

— Есть ошибки, есть просто-напросто дискредитация того, что было задумано нашим правительством, — подчеркнул Рустэм Хамитов. — Я встречался и с директорским корпусом школ, главными врачами, обсуждал с ними этот вопрос. Вижу, что в ряде учреждений образования ухудшились качество питания… По питанию значительно выросла стоимость. Это просто недопустимо. У нас не такое богатое общество, и для людей каждый рубль, каждая копейка дороги. А у директоров, с которых по-прежнему спрашивают за все, нет полномочий, чтобы контролировать эту ситуацию.

Фото: Медиахолдинг 1Mi

Перевод системы питания на аутсорсинг обозначил, что в школах и детсадах не хватает оборудования в пищеблоках, продукты нередко используются без сертификатов соответствия, персонал обладает низкой квалификацией, помещения не соответствуют санитарным нормам и т. д. Тем не менее новый формат в регионе два с лишним года существовал без какой-либо системы контроля над деятельностью аутсорсеров и расходованием бюджетных средств в этом направлении, что в итоге привело к диагнозу о неэффективности.

Как отметили аналитики, ситуация в разных муниципалитетах региона сильно различается. В частности, цена на завтрак колебались от 12 до 61 руб., на обед — от 20 до 68 руб. На рынок этих услуг пришли компании, не обладающие соответствующим опытом, что привело к общему снижению качества питания школьников, неадекватному меню и закупкам некачественного сырья. К концу предыдущего учебного года охват горячим питанием по республике составлял 73%.

— Дети в школах должны питаться качественной и здоровой пищей, из красивой посуды. Встречать их, улыбаясь, должны работники пищеблока в красивой, а не замызганной форме. Важно понимать, что эта тема носит исключительно важный характер, потому что напрямую касается здоровья нации, — подчеркнул врио главы РБ Радий Хабиров через полгода после того, как эта тема была озвучена на очередном совещании.

По словам первого заместителя председателя Госкомторга РБ Алексея Гусева, решением проблемы должно стать объединение всех предприятий, оказывающих услуги в этой сфере, в единую структуру. По мнению чиновника, таким образом можно не только удешевить процесс приготовления школьной еды, но и улучшить ее качество. Поэтому с нового учебного года будет запущена новая система, а муниципальные организации Центр школьного и детского питания и Комбинат школьного и детского питания «Спектр» вошли в единый Центр детского диетического питания.

Меню будет обновлено: оно станет единым. В течении недели в нем не будут повторяться блюда, появится свежая молочная продукция. Кроме того, изменится дизайн школьных столовых — он станет единым для всех школ, а сотрудники пищеблоков получат новую униформу. По словам вице-мэра Уфы Алины Сулеймановой, будет заменена и посуда: кружки и тарелки изготовлены на местном предприятии «Башкирский фарфор» по специальному дизайну. Замена стоила 11 млн руб. и была произведена за счет внебюджетных средств предприятий, вошедших в Центр детского диетического питания.

Фото: Медиахолдинг 1Mi

На прошедшем в феврале I форуме школьного образования «Взлетай» начальник Управления образования Уфы Елена Хаффазова отметила, что в скором времени цены на питание для потребителей вырастут:

— Мы внесли предложение в администрацию города, сейчас оно находится на рассмотрении у всех заместителей главы. Хотим повысить стоимость питания в этом году на пять рублей. Два года мы этого не делали, но стоимость продуктов растет, так что повышение стоимости школьного питания также неизбежно.

После объявления реформы вице-мэр Уфы Алина Сулейманова подчеркнула, что цены на питание сохранятся на прежнем уровне. Для учащихся начальных классов завтрак будет стоить не менее 55 руб., для старшеклассников — не менее 60 руб., обеды — не менее 65 руб. и 70 руб. соответственно, полдники — не менее 22 руб.

Вырастут они в следующем году или через год — несущественно (при том, что цены на все услуги постепенно растут по всем фронтам), важнее то, что уже сейчас актуальная стоимость для многих оказывается неподъемной.

Так, например, в резонансной истории, произошедшей в школе села Аркаулово Салаватского района Башкирии, снижение качества питания было обусловлено, в том числе, и тем, что родительский комитет выбрал более дешевую версию меню, уточнив, что больший размер суммы для родителей не по силам.

На форуме «Взлетай» представитель одного из районов рассказал о семье, в которой есть три школьника; родители не могут оплачивать каждому из них питание по 900 руб. в месяц:

— Они решили оплачивать питание только младшего ребенка, а старшим дают с собой бутерброды или другую еду из дома. Но если учесть, что многие дети учатся в отдаленных от дома селах, то они уезжают из дома в 7 часов утра, а возвращаются в четыре часа дня, при одноразовом питании они полдня ходят в школе голодные.

Стоит отметить, что создание единой структуры не отменит того, что в отдаленных районах Башкирии нет аутсорсеров, в связи с чем тендеры проводятся среди одного-единственного поставщика, который нередко диктует свои условия. Кроме того, районные школы, будучи не самыми современными помещениями, не могу похвастаться просторными столовыми, где могут уместиться все ученики во время большой перемены. Про переоснащение столовых никто не говорил — и, очевидно, не будет, потому что это уже проблема самих школ и бюджетов населенных пунктов, где они расположены.

Исследователи Наталья Тапешкина и Мария Клишина в своем материале «Организация школьного питания в современных условиях: проблемы и пути решения» подчеркивают, что отсутствие дотаций на питание школьников в совокупности с материальными возможностями семьи становится одним из факторов риска — в результате дети вынуждены отказываться от приема пищи в школе.