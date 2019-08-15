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Бизнеследи из Башкирии попала под суд за вырубку леса на 4,5 млн рублей
Сюжеты:
Болеем за нашихНациональные проекты 2019-2024Дело Луизы
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Бизнеследи из Башкирии попала под суд за вырубку леса на 4,5 млн рублей

Вчера, 12:03ОбществоТатьяна МайороваФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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