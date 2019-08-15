Бизнеследи из Башкирии попала под суд за вырубку леса на 4,5 млн рублей
Вчера, 12:03ОбществоТатьяна МайороваФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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Предпринимательница действовала без разрешительных документов.
В Белорецке суд приговорил предпринимательницу, возглавляющую крестьянско-фермерское хозяйство, к 2,5 годам лишения свободы условно за незаконную вырубку леса. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.
Как следует из материалов дела, женщина, не имея, ни договора на вырубку леса, ни каких-либо иных разрешительных документов, организовала вырубку 300 кубометров деревьев на территории Ишлинского участкового лесничества. Добытую таким незаконным способом древесину она реализовала третьим лицам.
По подсчетам следователей ущерб от действий злоумышленницы составил 4,5 млн рублей.
Подсудимая признала свою вину. Суд назначил ей, помимо условного лишения свободы, наказание в виде возмещения ущерба, нанесенного лесному фонду.
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