Башкиры из соседних регионов попросили подходить к изучению языка осторожнее

Во второй раз за короткое время Башкирию посетили представители башкирской общественности Свердловской, Пермской, Курганской, Челябинской и Оренбургской областей, а также Республики Татарстан. Ранее, в начале лета, они приезжали в Уфу в качестве делегатов V Всемирного Курултая башкир.

На сей раз стороны обменивались идеями и предложениями по поводу популяризации башкирской культуры и языка в выше названных субъектах. Так, к началу учебного года башкирские школы этих регионов получат новые учебники. При этом участники встречи попросили власти Башкирии обратить внимание на необходимость постепенного изучения родного языка в этих регионах. Такая осторожность обусловлена тем, что башкиры в этих регионах разговаривают на разных диалектах.

По словам заместителя председателя Госсобрания РБ Эльвиры Аиткуловой, в настоящий момент изучение башкирского языка ведется в 32-х школах Челябинской, в 12-и школах Оренбургской и в трех школах Курганской областей. Кроме этого, в городе Кувандык Оренбургской области поступило еще 120 заявлений на изучение башкирского, но не хватает учебников и педагогов.

Радий Хабиров, в свою очередь, подчеркнул: башкирский язык должен изучаться не принудительным способом, а постепенным внедрением моды на его применение. Именно для этой цели в республике ведется работа в направлении создания современных мобильных приложений и по внедрению новых методик.

Кроме языкового вопроса, оренбургские гости обратились к главе республики с просьбой возобновить работу представительства Башкирии в Оренбурге. Радий Хабиров пообещал дать соответствующее поручение правительству. Ему также понравилась идея пермских и свердловских башкир создать на их родине Торговых домов “Башкортостан”.